Киев, , 07:38 — REGNUM

Новая украинская власть не намерена снимать запрет на доступ к российским социальным сетям, заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной рады Никита Потураев 1 августа в интервью «Радио Свобода».

«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены потому, что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — рассказал он.

Напомним, 16 мая 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко на Украине были запрещены социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекс», Mail.ru и ряд популярных российских программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, якобы команда нового президента Украины Владимира Зеленского готовит отмену абсурдного запрета. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что до завершения срока действия ранее принятого решения, санкции против российских соцсетей продолжат действовать.

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