Лондон, , 07:27 — REGNUM

Великобритания, Франция и Германия призвали КНДР вступить в реальные переговоры с Соединенными Штатами и подчеркнули, что международные санкции должны быть полностью осуществлены, пока Пхеньян не прекратит развитие ядерной программы, сообщает Le Figaro.

Призыв трех европейских стран о прекращении испытаний баллистических ракет и полной денуклеаризации прозвучал после закрытого заседания Совета Безопасности ООН, посвященного последним испытаниям КНДР 31 июля.

«Очень важно, чтобы Совет Безопасности продемонстрировал единство в осуществлении своих резолюций», — заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, выступая перед прессой.

С 2006 года Совет Безопасности ООН единогласно принял серию резолюций, усиливающих санкции против Северной Кореи, в частности, путем прекращения экспорта угля, железной руды, меди, текстиля и морепродуктов, а также путем ограничения импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции выразил обеспокоенностью в связи с сообщениями о новых запусках баллистических ракет в КНДР и призвал Северную Корею как можно скорее возобновить диалог с США по вопросу о денуклеаризации.

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