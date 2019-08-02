Вашингтон, , 07:23 — REGNUM

Представители команды президента США Дональда Трампа не согласились с намерением главы Белого дома уже в ближайший месяц ввести новые пошлины на китайские товары. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Wall Street Journal.

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Трамп назвал условия отмены пошлин на товары из Китая

Так, по данным издания, против этого решения американского лидера выступили представитель США на торговых переговорах с Пекином Роберт Лайтхайзер, глава минфина Стивен Мнучин, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, а также помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Но Трамп был непреклонен», — пишет издание.

Поддержку Трампу в его намерении усилить экономическое давление на КНР выразил руководитель нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что с 1 сентября против Китая будут введены новые торговые пошлины. По его словам, такое решение было принято после того, как Пекин три месяца назад пообещал, а потом прямо перед заключением торговой сделки с США отказался закупить большую партию американской сельхозпродукции.

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Так, с 1 сентября Вашингтон намерен ввести пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью 300 миллиардов долларов. При этом глава Белого дома заявил, что пока торгового договора между США и Китаем не будет, американские пошлины на китайские товары не будут отменены.

Напомним, 12-й раунд торговых китайско-американских переговоров состоялся 30−31 июля в Шанхае. Однако каких-то конкретныъх договорённостей достигнуто не было. Следующий раунд торговых консультаций между США и Китаем состоится в сентябре 2019 года в Соединённых Штатах.