Тбилиси, , 07:19 — REGNUM

Генеральная прокуратура Грузии планирует опросит бывшего генерального директора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварами в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении денег и имущества в крупном размере. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что также принято постановление об изъятии документов и электронных файлов у компаний, которые сотрудничали с телеканалом «Рустави 2», в том числе у «Интермедиа» и «Интермедиа плюс».

Напомним, 16 июля адвокат бывшего совладельца «Рстави 2» Нино Нижарадзе обратился с заявлением в генпрокуратуру Грузии с просьбой возбудить уголовное дело против генерального директора телеканала Николоза Гварами. По данным юристов, Гварами с 2014 года лишил канал значительных доходов от рекламы, которая получила компания «Интермедиа».

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