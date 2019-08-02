Сеул, , 07:28 — REGNUM

КНДР осуществила новый запуск «неопознанных снарядов». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, запуск первого снаряда произошел в 2:59 по местному времени, запуск второго снаряда — в 3:23 по местному времени.

Известно, что запуск «неопознанных снарядов» производился из уезда Ёнхын, провинция Южный Хамгён.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 220 км на высоте 25 км над землей и со скоростью 6,9 махов. Также было отмечено, что запуск схож с предыдущими испытаниями, проведенными Пхеньяном.

Как передавало ИА REGNUM, в среду 31 июля КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности. Обе ракеты пролетели примерно 250 километров в сторону Японского моря.