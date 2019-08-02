Сухум, , 06:56 — REGNUM

В соответствии с постановлениями правительства Абхазии с 1 августа 2019 года производится единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 11 категориям пенсионеров. В эти категории вошли участники войн, члены семей участников войн, члены семей погибших на срочной службе военных. Об этом сообщает ИА «АпсныПресс».

Как сообщила начальник управления пенсий и пособий министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Анжела Читанава, общая сумма выплат по республике составит 51 млн 550 тыс. рублей. Единовременную выплату получат 5 тысяч 155 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средства на выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, инвалидам войны 1992−1993 годов, а также членам семей погибших в последней войне были выделены из нераспределенных российских средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание помощи Абхазии в целях социально-экономического развития в 2019 году.