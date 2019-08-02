Абакан, , 06:24 — REGNUM

В Хакасии в единый день голосования — 8 сентября 2019 года — пройдут выборы глав глав города Сорска, Аскизского, Боградского и Орджоникидзевского районов. Также пройдут дополнительные выборы депутатов Верховного совета (парламента) и выборы в советы депутатов. Всего в республике проводятся 37 избирательных кампаний, сообщили ИА REGNUM в администрации главы региона.

1 августа глава Хакасии Валентин Коновалов встретился с председателем республиканского избиркома Александром Чуманиным. На встрече Коновалов подчеркнул, что единый день голосования в регионе должен пройти без нарушений и сбоев.

По словам Чуманина, 8 сентября на 19 избирательных участках в Абакане и Абазе будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«29-го числа завершился прием документов, уже зарегистрировано более 130 кандидатов», — отметил Александр Чуманин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году единый день голосования пришёлся на 9 сентября. В этот день в Хакасии прошли выборы в региональный парламент, а также первый тур губернаторских выборов. Второй тур, по итогам которого главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов, состоялся в ноябре прошлого года.

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