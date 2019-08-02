Вашингтон, 2 августа 2019, 04:57 — REGNUM
Военные расходы США в минувшем году составили $2,018684 трлн, сообщает Пентагон.
Этот показатель превысил значение 2017 г. на $101 млрд. Деньги потрачены в рамках 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники.
Больше всего затрачено на ВМС США: свыше $921 млрд. В частности, значительные расходы — $161,5 млрд — связаны с приобретением атомных субмарин класса Virginia.
Закупки минобороны составили $624 млрд, на ВВС США израсходовано $269 млрд, на сухопутные войска — $199 млрд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам российского посла в Штатах Анатолия Антонова, расходы НАТО на оборону в минувшем году в 20 раз превысили российские оборонные расходы.
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