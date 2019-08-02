Киев, , 04:43 — REGNUM

О членстве Украины в НАТО пока говорить смысла нет, заявила бывший американский госсекретарь Кандолиза Райс, сообщает украинское издание «Новое время».

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время, Райс сказала:

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус».

Однако и без формального членства в НАТО, утверждает Райс, возможна совместная работа, в частности — «по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах».

По мнению Райс, Украину нужно привлечь к работе сформированного НАТО центра кибербезопасности.

«Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины», — внесла ясность Райс.

Напомним, Украина находится в состоянии гражданской войны, которая идёт на приграничной с Россией территории. Вступление Украины в НАТО означало бы необходимость для альянса атаковать ДНР и ЛНР, где проживают в том числе российские граждане.

Между тем в НАТО уверяют, что «проблема» Киева не в том, что в итоге пришлось бы вступать в конфликт с Россией, а в том, что Украина не соответствует стандартам альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: «Украина обязательно будет в НАТО»