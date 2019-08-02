Киев, , 04:21 — REGNUM

Украина является тем фактором, который помогает США бороться с Россией, заявила бывший американский госсекретарь Кандолиза Райс, сообщает украинское издание «Новое время».

«Я всегда считала, что, учитывая размер и вес Украины, учитывая её географическое положение, если мы хотим остановить эрозию демократических ценностей в разных частях мира, если мы хотим противостоять российской напористости и агрессивности, то Украина, которая хорошо функционирует и является другом Соединённых Штатов, будет очень большой частью этого. Соединённые Штаты не могут сделать это сами, Европа не может сделать это сама», — сказала Райс.

По её словам, российский президент Владимир Путин намерен «сделать определённые части Украины неуправляемыми». Она заявила, что на нём лежит ответственность и за войну в Донбассе и за «инцидент с захватом украинских моряков».

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