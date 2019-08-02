Киев, , 03:50 — REGNUM

Об успешном разрушении планов Москвы «уничтожить Украину» как результате своей политики написал бывший украинский президент Пётр Порошенко в Facebook.

Он заявил, что не согласен констатировать провал, к которому привела его деятельность.

«Подчёркиваю, что мы разрушили план [президента РФ Владимира] Путина, как бы банально это ни звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство», — написал Порошенко.

Напомним, Порошенко проиграл минувшие президентские выборы, а затем уехал за рубеж. На Украине он проходит по ряду уголовных дел. При этом он утверждает, что «ни от кого не собирается прятаться», ведь это якобы порадовало бы российское руководство.

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