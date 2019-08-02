Токио, , 03:33 — REGNUM

Прямой угрозы национальной безопасности Японии в связи с пуском ракет с территории Северной Кореи нет, сообщает 2 августа правительство страны восходящего солнца.

В Токио отметили, что ракеты не достигли ни территориальных вод Японии, ни её исключительной экономической зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с территории Северной Кореи утром 2 августа были запущены две ракеты: в 02:59 и в 03:23 — по местному времени.

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