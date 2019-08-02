Москва, , 03:11 — REGNUM

Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Комментируя планы Вашингтона избавить себя от обязательство по договору РСМД, Горбачёв отметил, что хуже будет теперь не только Европе, но и всеми миру. В интервью «Интерфаксу» он заявил:

«Если у сторон возникают какие-либо претензии или подозрения, надо садиться за стол переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Джон Болтон, помощник президента Штатов по нацбезопасности, заявил, что 2 августа его страна официально выходит из РСМД.

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