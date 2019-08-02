* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:41 — REGNUM

Вечно удерживать у себя тысячи боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Соединённые Штаты не будут, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Европейскому союзу пора забрать боевиков — выходцев из европейских стран, иначе Вашингтону придётся выпустить их.

По данным Трампа, выходцев из ЕС среди игиловцев (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ирке порядка двух с половиной тысяч.

«Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, ориентировочное число боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии составляет 15 тысяч.

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