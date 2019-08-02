Варшава, , 01:53 — REGNUM

Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.

Выступая на церемонии в Варшаве 1 августа, Мас сказал:

«Мне стыдно за то, что было совершено в вашей стране немцами и во имя немцев».

Напомним, Варшавское восстание началось 1 августа1944 года, но было подавлено нацистами. Погибли тысячи участников польского сопротивления.

1 августа в Варшаве прошла памятная церемония в честь этих событий. Мас прибыл в польскую столицу 31 июля, в день церемонии он вместе с польским коллегой Яцеком Чапутовичем возложил цветы к памятнику жертвам резни в варшавском районе Воля и посетил Музей Варшавского восстания.

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