Ашхабад, , 23:58 — REGNUM

В городе Эр-Рияд состоялись первые политические консультации между делегациями министерств иностранных дел Туркмении во главе с заместителем министра Бердыниязом Мятиевым и Саудовской Аравии во главе с замминистра Адель Бин Сирадж Мирдадом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Туркменские ковры (cc) Martijnmunnek

Дипломаты обсудили ключевые вопросы взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Участники переговоров отметили, что Туркмения и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в рамках ООН, а также акцентировали внимание на необходимости продолжать обмен парламентскими делегациями для укрепления правовой базы двустороннего сотрудничества.

Стороны также отметили рост торгово-экономических отношений и сотрудничества в сферах энергетики, горнорудной промышленности, строительства и туризма.

Помимо этого, дипломаты рассмотрели возможности развития товарооборота в области текстильной промышленности и организации поставок туркменских ковровых изделий в Саудовскую Аравию.