Москва, , 23:30 — REGNUM

В четверг, 1 августа, в Москове были представлены лучшие практики регионов по повышению качества жизни россиян.

Лучшие практики обозначили два экспертных сообщества — Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), и Институт региональных проблем (ИРП).

Обе исследовательские организации по очереди пытались представить свой, «как бы оригинальный» взгляд на происходящее в регионах РФ, попытки обобщений и рекомендаций. Но получилось это плохо.

Потому что в регионах России все происходит само по себе, как обычно, и регионам почти нечего предложить федеральным исследователям.

Регионы живут своей жизнью, а исследовательские организации занимаются обобщениями практик и обобщенными выводами, не всегда и не всем нужными.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о реализующейся в регионе проектах по улучшению демографической ситуации и повышению качества жизни населения.

«С 1 января 2019 года мы ввели льготный пакет, предполагающий компенсацию ипотечной ставки. Данная компенсация составляет 50%. Ей может воспользоваться любая семья при рождении пятого ребенка. А с 12 августа мы запускаем еще один региональный проект, который предполагает пятидесятипроцентную компенсацию уже при рождении первого ребенка», — утверждает губернатор.

«Кроме того, мы запустили проект «Социальный контакт». Речь идет о социальной адаптации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Если такие семьи готовы обзавестись подсобным хозяйством, то мы предоставляем им социальную выплату в размере 36 тысяч рублей. Уже три с половиной тысячи семей поучаствовали в этом проекте и вышли из категории нуждающихся», — добавил Олег Кувшинников.

Не менее интересные проекты реализуются в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Одна из наиболее острых проблем региона, говорит заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, — жилищная».

В ближайшее время, по словам Александра Мажарова, власти региона планируют полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками, коих в ЯНАО около 200 семей.

Еще ямальским чиновникам удалось справиться с трудностями, возникшими при выделении многодетным семьям бесплатных земельных участков.

Александр Мажаров отметил, что «львиная часть» предоставленных земельных участков практически никак не используется, поскольку строительство в условиях вечной мерзлоты — задача не из легких.

Однако теперь многодетные семьи, которым положены бесплатные участки, получат возможность отказаться от этой земли и получить компенсацию в размере 450 тысяч рублей.

В Сахалинской области, как рассказал заместитель губернатора региона Антон Зайцев, важнейшим проектом стала всеобщая диспансеризация. Также местные власти активно работают над привлечением на Сахалин медиков. Только за последнее время, по словам Зайцева, в область переехали более 80 медицинских работников.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в свою очередь подчеркнула, что улучшение качества жизни и развитие человеческого капитала — приоритетные задачи государственного аппарата России.

«Например, это практики по снижению тарифов ЖКХ, практики поддержки молодых семей и новорожденных, актуализация органов здравоохранения, фиксированные цены на продукты питания и так далее. На мой взгляд, на эффективность реализации перечисленных мер влияют четыре фактора: открытость, вовлечение, контроль за реализацией принятых решений и нацеленность на развитие человеческого капитала», — полагает Дарья Кислицына.

«Отдельные интересные кейсы происходят в социальных сетях. Буквально несколько недель назад глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел прямой эфир одновременно в четырех социальных сетях. Мы видим, куда уходит тренд. В область того, что фактически первые лица регионов сами становятся СМИ и источником информации, не всегда прибегая к посредничеству каналов, газет и иных СМИ», — сообщила эксперт.

В ходе пресс-конференции на площадке ТАСС также было отмечено, что все более популярным становится общение губернаторов с населением через соцсети.

Ряд губернаторов ввели в свою работу практику проведения прямых разговоров с пулом СМИ и эфиров в социальных сетях.

В этих случаях главы регионов становятся источниками информации, что важно для жителей.

Например, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко создал собственный канал на YouTube, а исполняющий обязанности губернатора губернатора Челябинской области Алексей Текслер подсказал новый интернет-мем, когда во время одной из поездок по региону резко поменял маршрут и побывал в тех местах, где к его приезду чиновники не успели подготовиться.

По мнению Дарьи Кислицыной, сегодняшний тренд — вовлечение жителей в решение проблем. Поэтому необходим реальный диалог власти с людьми.

Политолог Петр Кирьян в свою очередь отметил, что все региональные проекты можно разделить на «активные» и «реактивные».

Первые — это собственные проекты субъектов, вторые — уже действующие инициативы (на федеральном уровне, например), которые дополняются в соответствии с местной спецификой (в основном речь идет о здравоохранении, социальной поддержке граждан, поддержке молодых семей и т. п.).

Серьезный перечень проектов реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам заместителя губернатора Александра Мажарова, для руководства региона одна из важных проблем, требующих решения, — жилищная.

Чтобы выполнить задачи, поставленные президентом РФ, власти ЯНАО увеличили финансирование своей программы. Многодетным семьям, которым по закону положены бесплатные земельные участки (строительство в условиях Севера тяжело), региональные власти предлагают компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Решается проблема обманутых дольщиков (в регионе около 200 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков). Александр Мажаров отметил, что стоит задача закрыть ее «в ближайшей перспективе».

Реализуется проект «Уютный Ямал», направленный в том числе на поддержку инициатив самих жителей.

«Задача — обеспечить современные комфортные условия для жизни людей», — заявил вице-губернатор Ямала.

В Вологодской области главные инициативы региона призваны улучшить демографическую ситуацию. Как рассказал губернатор Олег Кувшинников, уже с 12 августа в регионе вводится компенсация части ипотеки при рождении первого ребенка, причем эта норма будет распространяться при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Многодетным семьям в регионе компенсируют затраты на коммунальные услуги (50%), а вывоз ТБО и вовсе обходится бесплатно.

На Сахалине, по словам заместителя губернатора Антона Зайцева, важнейшим проектом стала повсеместная диспансеризация, и жители острова активно участвуют в ней. Другой проект — привлечение молодых специалистов в регион. Зайцев отметил, что только за последнее время в Сахалинскую область перебрались более 80 медицинских работников.

«Немалое внимание власти уделяют и развитию региональных авиаперевозок, с тем чтобы перелеты стали более доступными для людей», — подчеркнул Антон Зайцев.