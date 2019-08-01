Мапуту, 1 августа 2019, 23:19 — REGNUM
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер повстанцев РЕНАМО Осуфо Момад обнялись и назвали друг друга «братьями» в ходе подписания мирного соглашения в Национальном парке Горонгоса, 1 августа передает агентство Associated Press.
Повстанцы РЕНАМО воевали с центральным правительством более 40 лет — в ходе гражданской войны и ещё 27 лет после её окончания в 1992 году. Главный штаб повстанцев находился в парке Горонгоса, который 1 августа стал местом подписания мирного соглашения.
После заключения мира 5200 боевиков РЕНАМО сложат оружие, причем 800 из них останутся работать в Национальном парке Горонгоса.
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