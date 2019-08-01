1 августа 2019 | Время чтения 7 мин

Игорь Пшеничников, , 22:53 — REGNUM

Белый дом объявил 31 июля о признании Бразилии «крупнейшим союзником США вне блока НАТО». Это желанный подарок для нового президента Бразилии Жаира Болсонару, которому льстит данное ему на родине прозвище «тропический Трамп». Болсонару восхищается Трампом и безоговорочно провозглашает курс на активный союз своей страны с Вашингтоном во всех возможных областях. Он делает шаги на внешнеполитической арене, которые полностью копируют шаги нынешней вашингтонской администрации. Но что это «почетное звание» значит для самой Бразилии и всей Латинской Америки?

Бразилия

В марте этого года во время визита в Вашингтон бразильского президента его американский коллега заявил, что, возможно, предложит Североатлантическому альянсу принять Бразилию в свои ряды, «даже если она не имеет права присоединиться к НАТО». Это заявление встало в ряд других экстравагантных заявлений Трампа. Хотя бы потому, что Северная Атлантика и Бразилия находятся, как известно, в разных полушариях. Но главное, у стран-членов НАТО никто не спросил, хотят ли они принять в свои ряды крупнейшую латиноамериканскую страну. Им никто не объяснил, зачем им это надо. Однако это заявление Трампа и подобострастная улыбка Болсонару сказали всем как минимум о том, что Трамп намерен «задушить» Бразилию в своих жестких объятиях, а Бразилия в лице ее президента очень хочет быть «задушенной». Вопрос о членстве Бразилии в НАТО, как теперь понятно, США ни с кем всерьез не обсуждали. А если и обсуждали, то получили отказ.

На данный момент все ограничилось присвоением Бразилии статуса «крупнейшего союзника США вне НАТО». Но и это — немало. Бразилия встала в один ряд с Японией, Южной Кореей и Австралией, которые имеют такой же статус. Как отмечает The New York Times, это дает Бразилии «преференциальный доступ к американскому оружию и военной подготовке, на которые другие страны за пределами НАТО не имеют права». Но прежде всего, этот статус привязывает Бразилию к США на долгие годы вперед вне зависимости от того, какой президент будет у власти в Бразилии. Этот статус будет иметь долгосрочную проекцию на всю внешнеполитическую деятельность Бразилии.

Этот шаг США следует рассматривать, прежде всего, как попытку Соединенных Штатов втянуть Бразилию в воронку своей внешней политики, привязать ее к себе в политическом и в военном плане. Этого невозможно было сделать при прежних президентах Луисе Инасио Луле да Силва и Дилме Русеф, которые представляли левую Партию трудящихся. Последовательное правление в Бразилии этих двух «левых» президентов (Лула да Силва — 2003−2011 гг.; Дилма Русеф — 2011−2016 гг.) характеризовалось прямым наступлением на интересы американского капитала, социальной политикой в пользу беднейших слоев населения, а во внешней политике — сближением с Россией и Кубой. При Луле да Силва, в 2006 году, Бразилия стала страной-основательницей БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) — межгосударственного объединения, которое было задумано как противовес намерению США построить моноцентристский мир и к сегодняшнему дню получило весомое геополитическое влияние. Нет смысла долго объяснять, что факт участия Бразилии в объединении, где не последнюю скрипку играет Россия, Вашингтону совсем не по душе.

Отдельного разговора заслуживает тема того, какие усилия приложили США к тому, чтобы упечь в тюрьму Лулу да Силва прямо в ходе кампании по выборам президента Бразилии в 2018 году. Его осудили в 2017-м и в начале 2018-го апелляционный суд подтвердил приговор. Цель «коррупционного дела» против Лулы да Силва — не допустить его участия в президентских выборах и его очередного прихода к власти. Вся левая печать Латинской Америки, в частности, кубинская, утверждает, что обвинения против Лулы были сфабрикованы и не доказаны, а главный бенефициар его выбытия из предвыборной гонки — США. Похожая ситуация была спровоцирована и вокруг преемницы Лулы на посту президента Дилмы Русеф, которую отстранили от власти в результате импичмента и выбили таким образом с политической арены. Одним словом, США расчищали дорогу тому, кто с восторгом смотрел бы в сторону Вашингтона — Болсонару. И им это удалось.

Совершенно логично, что следующим шагом США должна была стать формальная выдача Бразилии «ярлыка на княжение», который свяжет ее некими «почетными» обязанностями и выделит ее среди прочих, осенив счастьем называться союзником гегемона. Этим ярлыком и стало присвоение статуса «крупнейшего союзника США вне блока НАТО». Трамп очень быстро и удачно воспользовался тем, что президентское кресло в Бразилии занял Болсонару — человек, который даже свою избирательную кампанию построил на эксцентричных выходках и высказываниях в стиле самого Трампа, отчего и получил свое прозвище.

Между тем Бразилия интересна Штатам не только как крупнейшая страна Латинской Америки с крупнейшей региональной экономикой и богатыми природными ресурсами. Состояние дел в Бразилии оказывает существенное влияние на положение всего латиноамериканского континента. Нельзя считать совпадением тот факт, что при Луле да Силва в должности президента Бразилии многие страны Латинской Америки «качнулись влево», и через Бразилию и ее дружественные отношения с Кубой морально-политическое влияние Острова Свободы в регионе было весьма заметным. Надо подчеркнуть словосочетание «морально-политическое», поскольку речь о Кубе, прежде всего, как о символе и примере социального равенства на фоне крайнего общественного расслоения и нищеты в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Неслучайно одним из первых шагов Болсонару после прихода к власти было выдворение из Бразилии 8 тысяч кубинских врачей, которые по межправительственному соглашению в рамках бразильской программы «Больше врачей» (Más Médicos), действовавшей с 2013 года, за символическую зарплату от бразильского государства вели лечебную практику в отдаленных уголках Бразилии, в том числе в Амазонии, — там, куда не едут работать бразильские и иностранные врачи по причине трудных бытовых условий, огромного числа пациентов и низкой оплаты. У этого политического, откровенно антикубинского решения будут плачевные социальные последствия. По прогнозам Панамериканской организации здравоохранения (Organización Panamericana de la Salud — OPS), в результате закрытия президентом Бразилии программы «Больше врачей» к 2030 году в стране умрет 37 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Это часть той цены, которую будет платить Бразилия за статус союзника США.

Кроме того, по планам США, Бразилия должна сыграть ведущую роль в планах Вашингтона по дестабилизации соседней Венесуэлы и, возможно, даже в вооруженной интервенции в Венесуэлу, о чем не раз говорил Болсонару. Сейчас США отодвинули на второй план вопрос о смещении президента Венесуэлы Николаса Мадуро ввиду очевидного провала их ставки на венесуэльскую оппозицию, которая открыто инспирируется Штатами. Между тем уже упомянутый визит Болсонару в Вашингтон в марте состоялся именно в разгар венесуэльского кризиса, когда высокопоставленные представители администрации США, включая Трампа, говорили о возможности вооруженного вторжения в Венесуэлу для отстранения Мадуро от власти. И Бразилии в этом отводилась роль возможного плацдарма для агрессии. Мало сомнений в том, что при закрытых дверях Болсонару дал согласие Трампу на использование Бразилии в интервенционистских планах США против Венесуэлы, хотя публично он говорил о том, что для этого нужно согласие бразильского парламента.

Сейчас вопрос с Венесуэлой Трамп отложил до лучших времен. Он готовится к очередным выборам президента. Очень вероятный провал вторжения в Венесуэлу, сопровождаемый массовой гибелью американских солдат, закроет ему путь в Белый дом на второй срок. Однако после переизбрания (что скорее всего и случится) вопрос об активизации «работы» против Венесуэлы, несомненно, вновь будет выдвинут на первый план внешней политики США. И тогда статус Бразилии как «крупнейшего союзника США вне блока НАТО» заиграет новыми красками.

Игорь Пшеничников — эксперт РИСИ