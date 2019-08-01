Москва, , 22:49 — REGNUM

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова опровергла договорённость о протестной акции 10 августа с мэрией Москвы. Об этом она написала в Facebook.

«Информация о согласовании митинга 10 августа неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя «Яблока» Э. Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя», — написала она.

По её словам, для решения по митингу 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями.

Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник сообщил о достигнутой договорённости о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа с организатором мероприятия Еленой Русаковой.

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