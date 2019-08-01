Вашингтон, , 22:21 — REGNUM

Официальный Вашингтон не будет комментировать информацию о смерти сына основателя террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом 1 августа заявил журналистам координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

По его словам, в Вашингтоне «знакомы с этими сообщениями», однако Госдепартамент не считает возможным их комментировать, поскольку речь идёт о «вопросе, связанном с разведкой».

Напомним, накануне телеканал NBC со ссылкой на неназванных сотрудников администрации США сообщил, что американские спецслужбы получили информацию о гибели Хамзы бен Ладена. В марте 2019 года власти Соединённых Штатов объявляли награду за информацию о его местонахождении.

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