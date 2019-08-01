Нью-Йорк, США, , 22:06 — REGNUM

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал все заинтересованные страны воздержаться от шагов, ведущих к эскалации в зоне Персидского залива. Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 1 августа.

Генсек считает, что всем странам, в том числе и внерегиональным игрокам, нужно проявлять максимальную сдержанность в Персидском заливе, так как ситуация там и без того напряженная.

«Я призываю все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — сказал Гутерреш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Персидском заливе в последние месяцы резко обострилась.

Началось все с того, что в Персидской заливе были подорваны два танкера, один из которых затонул, — Front Altair и Kokuka Courageous. По неподтвержденным данным, на корпусе танкера были закреплены магнитный мины, подрыв которых привел к пожару. При этом США и Великобритания обвиняют в атаке на танкеры Иран, но Тегеран категорически отвергает эти обвинения.

Затем Великобритания арестовала иранский танкер в Гибралтаре, который шел в Сирию. В ответ на это Иран арестовал британский танкер в Ормузском проливе.

Параллельно с этим Иран сбил американский БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Ирана над Персидским заливом.