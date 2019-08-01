1 августа 2019 | Время чтения 3 мин

В отличие от послевоенных лет не желают теперь в Токио признавать ялтинские решения глав великих держав о возвращении по итогам войны ранее принадлежавших России Сахалина и Курил, прибегая к абсурдным ссылкам на то, что, видите ли, японских представителей… в Ялте не было (!?). Так, извините, и Гитлера на совещаниях «большой тройки» в Тегеране и Ялте не было, ибо и быть не могло.

Анатолий Кошкин, , 21:58 — REGNUM

Считая русские Курилы «своими», японские власти, что называется, «на дух не переносят» появление на них представителей российского правительства, тем более его председателя, в нашем случае Дмитрия Медведева, осмелившегося (о, ужас!) в очередной раз, как пишут японские газеты, «высадиться на северных территориях». И не успел российский премьер еще долететь до намеченного для краткого посещения острова Итуруп, как министр иностранных дел страны-соседки Коно Таро и официальный представитель правительства Суга Ёсихидэ один за другим принялись стращать Москву «ответом надлежащим образом». А именно, как пишут японские газеты, «ухудшением отношений и негативным влиянием на переговоры о совместной хозяйственной деятельности на северных территориях», за которую почему-то так ревностно держатся российские лидеры. То есть в ответ на нежелание русских признавать «японский суверенитет» на Курилах мы-де не будем с вами там сотрудничать — выращивать помидоры и клубнику, убирать мусор и организовывать туризм — скорее всего, «ностальгический». Честное слово, диву даюсь, неужели наши люди не способны все это делать сами, без «японского дяди»?

Япония

И, похоже, не хотят националистически настроенные в духе «великой Японской империи» господа Абэ, Коно, Суга вспоминать, как их предшественники на заключительном этапе войны уговаривали русских забрать обратно не только Южный Сахалин и Курильские острова, но и северный остров японской метрополии — Хоккайдо, на который СССР и не претендовал. При единственном условии, вернее, даже не условии, а нижайшей просьбе, если не мольбе, не вступать в войну на стороне англосаксов, ибо именно участие в сражениях победоносной Красной армии не оставляло японцам никаких шансов на продолжение вооруженной борьбы.

В отличие от послевоенных лет, не желают теперь в Токио признавать ялтинские решения глав великих держав о возвращении по итогам войны ранее принадлежавших России Сахалина и Курил, прибегая к абсурдным ссылкам на то, что, видите ли, японских представителей… в Ялте не было (!?). Так, извините, и Гитлера на совещаниях «большой тройки» в Тегеране и Ялте не было, ибо и быть не могло. Что за извращенная, если не сказать резче, логика, право?

Видимо, забыли или не желают помнить указанные господа территориальные условия безоговорочной капитуляции милитаристской Японии 2 сентября 1945 года, когда японское императорское правительство согласилось с тем, что территория их страны будет ограничена четырьмя островами метрополии. И более мелкими островами, из числа которых, по обязательному для исполнения Японией меморандуму генерала Макартура, все, подчеркиваю, все Курильские острова к северу от Хоккайдо исключались из территории японского государства.

Не нравится японским националистам и текст мирного Сан-Францисского договора, в котором Япония отказалась от «прав, правооснований и претензий» на все Курильские острова. Это уже потом, для «обоснования» реваншистских выдумок, легковерных японцев стали убеждать, что якобы по мирному договору 1951 года японское правительство не отказывалось-де от Южно-Курильских островов, которые, по все той же извращенной логике, вовсе и не Курилы, то есть по-японски не Тисима, а «являющиеся продолжением Хоккайдо исконно японские территории».

Перечень несуразиц или, как говорили на Руси, невсупориц в исполнении японских эквилибристов от политики можно продолжить. Если японский народ соглашается верить этим придумкам, это его выбор. А вот нашему народу необходимо разъяснять, что никаких оснований для притязаний на законно принадлежащие России Курильские острова Япония не имеет и должна прекратить вынашивать планы изменить итоги войны и пытаться склонять к такому изменению российское руководство.