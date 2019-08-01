Лондон, , 21:56 — REGNUM

В структуре вооруженных сил Великобритании будет создано подразделение по борьбе с киберугрозами, которое будет заниматься воздействием на общественное мнение стран — противников Соединенного Королевства. Об этом сегодня, 1 августа, пишет газета Telegraph.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, что в британской прессе периодически появляются сообщения о создании того или иного «киберподразделения». Все они так или иначе занимаются информационной войной, в основном против России.

На этот раз речь идёт о подразделении британской армии, которое называется Шестая дивизия. Его бойцы будут реагировать на «атаки» в социальных сетях и предпринимать аналогичные ответные «нападения».

Командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс рассказал журналистам, что Шестая дивизия будет действовать «выше и ниже порога обычного конфликта».

Это необходимо, чтобы противодействовать «пагубной деятельности», которую якобы ведет Россия, и различным угрозам от террористических групп, пояснил генерал.

«Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила», — сказал генерал Джонс.