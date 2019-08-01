Москва, , 21:50 — REGNUM

Власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

Мэрия Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома № 9», — сообщил представитель мэрии.

Олейник уточнил, что заявленное организаторами количество участников мероприятия — до 100 тысяч человек.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга оппозиции 3 августа на проспекте Академика Сахарова. Однако подававшая заявку Либертарианская партия отозвала свою заявление и отказалась от участия в акции, поскольку просила предоставить для митинга Лубянскую площадь.

Позднее в столичном управлении МВД сообщили о распространяемых в сети призывах к гражданам 3 августа принять участие в несогласованном массовом мероприятии в центре Москвы. В полиции призвали граждан воздержаться от участия в этой акции, пообещав принять «все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

Читайте также:Участника митинга в Москве Михаила Светова арестовали на 30 суток

Читайте ранее в этом сюжете: МВД призвало не участвовать в несанкционированной акции в Москве 3 августа