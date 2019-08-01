Тифарити, , 21:48 — REGNUM

«В пятницу вечером, 19 июля, алжирская сборная по футболу после 29 лет поражений завоевала свой второй кубок африканских наций. Той ночью многие молодые марокканцы спонтанно начали праздновать на улицах победу Алжира — вопреки тому, что граница между этими странами остается закрытой с обеих сторон с 1994 года. Мы никогда не узнаем, было ли это единение чувств с соседним государством связано с тем, что пятницу за пятницей сотни тысяч алжирцев выходят на улицы требовать подлинной демократии. Главное, что в Марокко праздновали победу Алжира», — пишет сегодня, 1 августа, испанское издание El Pais.

В Эль-Аюне, столице Западной Сахары, тоже вышли на улицы сотни молодых людей. Дело в том, что в Алжире, в Тиндуфе, находятся палаточные лагеря, где последние 45 лет 150 тысяч сахарийцев выживают в тяжелых условиях. Некоторые из них приходятся родственниками тем молодым людям, что отмечали футбольную победу на улицах Эль-Аюна. Впрочем, праздник превратился в акцию протеста — против тех, кого сахарийские активисты называют «марокканскими оккупационными силами». В ту ночь погибла двадцатичетырехлетняя студентка Сабах Анхори.

Источники из Фронта Палисарио [движения, ведущего борьбу за освобождение Западной Сахары] уверяют, что девушку сбила машина, предназначенная для подавления беспорядков. Однако Анхори не участвовала в манифестации. Правительство Рабата, со своей стороны, анонсировало расследование обстоятельств гибели студентки. Как бы там ни было, подобные уличные протесты показывают, до какой степени конфликт вокруг Западной Сахары остается актуальным, даже если он исчез из международной повестки дня.

«Когда Мухаммед VI занял трон в июле 1999 года, он ясно дал понять, что и не думает уступить хоть грамм песка «марокканской Сахары». Он сумел справиться с серьезным международным давлением в 2003 году, когда опытный американский республиканец Джеймс Бейкер, в те дни — представитель по Сахаре в ООН, подготовил свой план урегулирования конфликта. Бейкер предусмотрел проведение референдума «не раньше, чем через четыре года, и не позже, чем через пять». На этом этапе территория должна была получить статус автономии в составе Марокко», — напоминает El Pais.

Совет безопасности ООН утвердил план Бейкера в июле 2003 года. Его приняли Алжир и Фронт Полисарио, однако Рабат сразу же отверг. Испания выступала за этот план, Соединенные Штаты — тоже. Но Совбез ООН, поддержав Бейкера, не стал к чему-либо обязывать стороны. Марокко удалось выстоять благодаря Франции — своему главному союзнику на международной арене и постоянному члену Совета безопасности. В результате конфликт до сих пор остается нерешенным.