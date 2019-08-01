Москва, , 21:46 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смерть заместителя председателя Конституционного суда России Ольги Хохряковой. Соответствующая телеграмма опубликована сегодня, 1 августа, на официальном сайте президента России.

Хохрякова скончалась 31 июля в Санкт-Петербурге. Ей было 70 лет. В Конституционном суде она работала с 1994 года.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ольги Сергеевны Хохряковой… Светлая память об этом замечательном, принципиальном и порядочном человеке, настоящем профессионале навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей», — сказано в телеграмме Владимира Путина с соболезнованиями родным, близким и коллегам Хохряковой.

Президент считает, что Хохрякова за долгие годы работы в Конституционном суде внесла большой вклад в развитие конституционного правосудия в Российской Федерации. Она укрепляла основы российской правовой системы, юридической науки и образования.

Напомним, что должность заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова занимала последние 11 лет. Она занималась трудовым правом и юридическими вопросами, связанными с социальным обеспечением.