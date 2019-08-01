Каракас, , 21:46 — REGNUM

«В тот день Николас Мадуро был особенно доволен. Настолько, что облачился перед телекамерами в новую униформу Национальной боливарианской полиции (PNB) — с камуфляжем в синих тонах и красным беретом — на радость сотням выпускающихся курсантов. «Народный президент» не смог сдержаться, увидев результат: «Я похож на Саддама Хусейна! Саддам Хусейн во плоти! Я чувствую гордость от ношения этой формы», — рассказывает испанское издание El Mundo о революционном празднике, сопровождавшем начало деятельности Сил специального назначения (FAES) в составе венесуэльской полиции в июле 2017 года.

Николас Мадуро (cc) Hugoshi

Новое подразделение было создано, чтобы «присоединиться к борьбе с преступностью, терроризмом и террористическими бандами правого толка», уверял «сын Чавеса». Тогда 641 сотрудник FAES впервые предстал перед венесуэльцами — правда, лица некоторых полицейских были закрыты.

Теперь, два года спустя, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ходатайствует о том, чтобы правительство Венесуэлы «распустило FAES и при поддержке международного сообщества создало беспристрастный и независимый национальный механизм, позволяющий расследовать случаи внесудебных расправ, осуществленных в ходе операций по обеспечению безопасности, и гарантировать, что виновные будут привлечены к ответственности, а пострадавшие получат возмещение ущерба».

Возникнув при Мадуро как элитное подразделение, Силы специального назначения превратились в «эскадроны смерти» и «карательные отряды», утверждают представители правозащитных организаций, с которыми беседовала команда Бачелет. Эти слова вошли в доклад комиссара. Почти каждый день активисты и журналисты сообщают о кровавых операциях, которые проводят сотрудники FAES, имеющие лицензию на убийство. «Не похоже, что это беспокоит революционного лидера, который воспользовался днем полиции на прошлой неделе, чтобы предоставить ей полную поддержку и прокричать: «Да здравствует FAES!» — а также пообещать полицейским несколько миллионов евро в разгар худшего кризиса в истории Венесуэлы», — добавляет El Mundo.

В 2018 году правительство зарегистрировало 5 287 насильственных смертей в результате сопротивления власти, в то время как Венесуэльский центр наблюдения за проявлениями насилия (OVV) называет цифру в 7 523 погибших. Отдел ООН по правам человека пришел к выводу, что «многие из этих насильственных смертей могут оказаться внесудебными казнями». В мае этого года «эскадроны смерти» убили 126 человек, не получив ни царапины, — об этом свидетельствуют полицейские отчеты, изученные изданием Tal Cual. По меньшей мере 27 погибших были казнены, говорят члены их семей и соседи.

В ООН рассказали, как действуют смертоносные отряды: они приезжают со стрелковым оружием на черных грузовиках без номеров и блокируют пути отступления. Одеты каратели в черную одежду без каких-либо отметок, их лица закрыты балаклавами. Все выглядит так, будто ожили эскадроны смерти, орудовавшие в Центральной Америке в прошлом веке.