Вашингтон, , 21:42 — REGNUM

Вашингтон признаёт, что в Идлибской зоне Сирии есть террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не считает это оправданием для применения силы со стороны сирийского правительства и российских военных, заявил 1 августа спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя переговоры в Нур-Султане.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, именно США помогли установить в Идлибе несколько перемирий, но все они не сработали, а бомбардировки продолжились.

«Наш приоритет — давить на сирийский режим и на русских, чтобы эти атаки прекратить», — сказал Джеффри.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» остается последней сирийской провинцией, контролируемой незаконными вооруженными формированиями различной степени радикализма. По данным российского Генштаба, порядка 90% этой зоны подконтрольно террористическим группировкам типа «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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