* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:12 — REGNUM

Отряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняются на территории сирийской провинции Идлиб, заявил 1 августа на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, этот факт вызывает беспокойство властей США.

Кроме того, спецпредставитель США сообщил журналистам о наличии отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок южнее реки Евфрат, что также беспокоит Вашингтон.

Стоит отметить, что ранее в Вашингтоне с завидным постоянством твердили о наличии в Идлибе «вооружённой оппозиции», которую беспощадно бомбят Россия и «режим Асада».

Чем вызвано такое «прозрение», спецпредставитель США по Сирии не пояснил.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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