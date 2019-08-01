Пекин, , 21:08 — REGNUM

Власти Китая приветствуют намерение США возобновить переговоры с Северной Кореей, 1 августа передает агентство Reuters.

США, КНДР и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление сделал глава китайского МИДа Ван И, который ранее провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Бангкоке.

Ожидаемых переговоров Помпео с представителями Северной Кореи на саммите АСЕАН в Таиланде не состоялось из-за отказа северокорейской стороны.

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