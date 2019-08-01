Бангкок, , 21:59 — REGNUM

В Бангкоке на полях саммита глав МИД Китая и стран-участниц АСЕАН прошла встреча министров иностранных дел КНР и Японии Ван И и Таро Коно, сообщает 1 августа Синьхуа.

Отмечалось, что в ходе встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Синдзо Абэ, прошедшей на фоне саммита G20 в Осаке, достигнута договоренность и продолжении изменения двусторонних отношений к лучшему, и эту тенденцию необходимо оберегать и развивать. Китайский министр выступил за прагматичность взаимодействия, в основу которых он предложил положить принцип «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования» и практическую реализации проекта «Пояса и пути».

Коно в свою очередь отметил, что в Токио с нетерпением ждут визита в Японию Цзиньпина, с которым связываются надежды на выход двусторонних отношений на новый уровень. Япония, по его словам, готова совместно достигать реализации договоренностей Осаки, в том числе путем содействия экономическому сотрудничеству и гуманитарным обменам между Пекином и Токио.