История вопроса

Организация Объединённых Наций является международной организацией, которая создана для укрепления и поддержания международной безопасности и мира, а также развития сотрудничества между разными государствами. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года 50 государствами. 24 октября, когда устав вступил в силу, считается Днём Организации Объединённых Наций.