Пекин, , 20:56 — REGNUM

Продвигая «независимость Тайваня», правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с «президентом» Цай Инвэнь серьезно подрывает основу туристических обменов между материковым и островным Китаем, сообщает 1 августа Синьхуа.

Тайбэй. Тайвань (cc) falco

Речь идет о заявлении официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуана.

С 1 августа министерство культуры и туризма КНР приостановило экспериментальный режим, при котором жители 47 городов материка могли совершать на остров индивидуальные поездки.

Правительственный чиновник высказал уверенность в заинтересованности соотечественников на обоих берегах Тайваньского пролива в скорейшем возобновлении экспериментального режима.