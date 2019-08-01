Нью-Йорк, США, , 20:56 — REGNUM

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал Российскую Федерацию и Соединённые Штаты Америки продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом Гутерреш заявил сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции.

«Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-3», — сказал генсек Всемирной организации.

Напомним, что срок действия СНВ-3 истекает в начале 2021 года. Российские власти не раз намекали США на то, чтобы необходимо начать переговорный процесс по продлению этого договора, но Вашингтон молчит.

Стоит отметить, что в последние годы политика США в отношении международной системы контроля над вооружениями была вполне однозначной — Вашингтон целенаправленно эту систему разрушал.

США давно вышли из договороа по ПРО, а теперь разорвали и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По всей видимости, СНВ-3 ждёт та же судьба.