Орел, , 20:43 — REGNUM

Следственный комитет официально подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик», а ныне члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Дениса Блохина. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями», уточнили в СК.

Как считает следствие, в июне 2015 года подозреваемый заключил госконтракт на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Орле (один из так называемых «юбилейных» объектов) с одной из подрядных организаций. Работы по реконструкции полностью выполнены не были, однако подозреваемый подписал документы о приемке, и контракт был оплачен полностью. О какой именно сумме ущерба идёт речь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция стадиона в Орле началась в 2015 году, к 450-летию города, ее исполняла компания «Мособлстрой» с субподрядчиками. Тогда стадион был принят, хотя часть работ так и осталась невыполненной. В октябре 2018 года по факту нарушений при реконструкции Центрального стадиона имени В. И. Ленина СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности. В январе 2019 года о нарушениях на 78 млн рублей при реконструкции стадиона сообщила КСП Орла.

Об этом: КСП нашла нарушения на 78 млн рублей при реконструкции стадиона в Орле

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