Москва, , 20:32 — REGNUM

Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало решение генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша о создании внутренней комиссии ООН по расследование серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирийской Арабской Республики с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года. Соответствующее заявление распространила сегодня, 1 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Напомним, что ни для кого не секрет, что в идлибской зоне деэскалации до сих пор сидят террористические группировки, поддерживаемые западными странами. Периодически они пытаются прорвать линию фронта, но каждый раз с большими потерями они вынуждены вернуться на свои позиции.

30 июля на заседании Совбеза ООН представители США и Великобритании, а также заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и России в якобы ударах по гуманитарным объектам в Идлибе, в том числе по больницам.

Постпред России в ООН Василий Небензня категорически отверг эти обвинения.

Но США и Великобритания не успокоились. Они подтянули к себе Польшу, Бельгию, Германию, Индонезию, Кувейт, Доминикану и Перу и провели встречу с генсеком ООН, на которой потребовали от него каких-то действий. В итоге генсек и создал эту комиссию.

Российские власти не считают, что у генсека ООн есть полномочия создавать подобную комиссию.

Более того, совершенно очевидно, что данная комиссия создается по инициативе совершенно враждебных Сирии стран, которые хотят использовать её как рычаг давления на законные сирийские власти и Россию.

«Нам достоверно известно, что эту идею активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям Сирии и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета», — заявили на Смоленской площади.