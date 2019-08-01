Киев, , 20:17 — REGNUM

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом 1 августа сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

По информации агентства, заявление было подано президенту сегодня, в нём Богдан просит освободить его должности по собственному желанию. При это причин его отставки источники не называют.

Как сообщало ИА REGNUM, в период президентской кампании на Украине Андрей Богдан входил в команду Владимира Зеленского в качестве юридического советника. После вступления в должность главы государства Зеленский назначил Богдана главой своей администрации.