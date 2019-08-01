Брюссель, , 20:12 — REGNUM

Евросоюзная комиссия предлагает Российской Федерации и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет начиная с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в Брюсселе.

Напомним, что 31 декабря истекает действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины. «Газпром» рассчитывает, что тот газ, который доставлялся в Евросоюз по украинской газотранспортной системе, теперь будет доставляться по двух обводным газопроводам — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Строительство обоих газопроводов близко к завершению.

Но на Украине совершенно не хотят терять огромную выручку от транзита газа — порядка 3 млрд евро в год. Киев как мог пытался остановить строительство газопроводов, но успеха не добился.

Теперь украинские власти пытаются привлечь Евросоюз к решению своих проблем.

Стоит отметить, что российская сторона предлагала Киеву просто продлит существующий контракт, но украинская сторона ответила отказом.

Теперь Еврокомиссия хочет вновь усадить представителей России и Украины за стал переговоров, чтобы по сути заставить Москву заключить контракт.

Заместитель главы Евросоюзной комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович уже направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условия транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года.

Шефочович заявил, что дата переговоров пока не утверждена, но стороны четко дали понять, что в переговорах заинтересованы.

Источники в Брюсселе утверждают, что ЕК будет предлагать вариант заключения долгосрочного контракта на транзит сроком на 10 лет.