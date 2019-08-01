Донецк, , 19:55 — REGNUM

Во время перемирия, начало которого было объявлено 21 июля, украинские силовики атаковали позиции бойцов народной милиции ДНР двумя беспилотниками, оборудованными для сброса бомб, сообщает 1 августа официальный сайт народной милиции ДНР.

На позиции народной милиции в районе населённого пункта Октябрь в 14:05 с беспилотника была сброшена граната, взрывом которой были ранены трое военных.

Беспилотник был сбит, но сразу же после этого украинские силовики предприняли аналогичную атаку с воздуха. Ещё один летательный аппарат был подбит огнём бойцов ДНР и упал на подконтрольной карателям территории.

Международным наблюдателям миссии ОБСЕ направлено требование зафиксировать применение Украиной ударных беспилотников во время перемирия.

В ДНР и ЛНР напоминают, что в республиках приняты указы о бессрочном прекращении огня, однако со стороны украинских силовиков провокации не прекращаются.

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