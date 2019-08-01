Грозный, , 19:16 — REGNUM

Возмущение вызвало у главы Чечни Рамзана Кадырова обращение израильского штаба по борьбе с террором к гражданам Израиля не ездить в Чечню. Он прокомментировал этот призыв, развенчав миф об угрозе терроризма, назвав его абсурдным.

Отдельно чеченский лидер остановился на словах о «реальных террористических организациях в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам» и о том, что Чечня — исламская республика на юго-западе России со столицей в Грозном, которая населена чеченцами, борющимися с российским режимом за независимость.

«Интересно, а кем, по мнению израильских чиновников от антитеррора, должна быть населена Чечня? Или разочарованы, что в Чечне ещё есть и чеченцы? Сообщаю — были, есть и будут всегда! Но при этом двери открыты человеку любой нации с добрыми намерениями. Наш субъект называется Чеченской Республикой, а живут в ней мусульмане и люди, исповедующие иные религии», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, чеченцы не боролись с Россией. В республике шла война с тысячами международных террористов, которые «напали на Россию, а чеченцы вместе с федеральным центром их уничтожили».

Кадыров заметил, что у него много друзей и знакомых в Израиле и сам он лично посещал Иерусалим и Абу-Гош, встречаясь с мэром города. При этом в Израиле живут тысячи жителей Чечни, покинувших ее в годы войны.

«Они увезли с собой нашу культуру, искусство, танцы, музыку, обычаи и традиции. Я убеждён, что они никогда не забудут Чечню и будут считать её первой родиной», — написал Кадыров.

Напомним, Израильский штаб по борьбе с терроризмом присвоил Чечне наивысший уровень угрозы — красный уровень опасности с пометкой «Очень высокая конкретная угроза». Граждан страны призвали избегать поездок в Чечню.