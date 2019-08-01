Киев, , 19:07 — REGNUM

18−19 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает издание Ukrainian Jewish Encounter, а также украинский политический эксперт близкий к партии «Слуга народа» Евгений Прокопишин.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом Нетаньяху может стать первым представителем иностранного государства, который официально посетит Украину после президентских и парламентских выборов.

30 июля в городе Ришон-ле-Цион на встрече с израильскими блогерами премьер Израиля подтвердил намерения посетить Украину.

Тогда один из журналистов напомнил о нейтралитете Израиля в вопросе украинско-российского конфликта и спросил у Нетаньяху, готов ли он стать проводником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос, Нетаньяху не исключил участия Израиля в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Этот вопрос нам задают из многих стран. Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то могу создать ожидания (у обеих сторон), которые я не смогу выполнить. Поэтому до сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз», — сказал Нетаньяху.

Кроме того, эксперт Прокопишин напомнил, что визит Нетаньяху может стать первым официальным визитом руководства Израиля на Украину за последние 20 лет. Он считает, что израильский премьер может помочь Киеву завершить конфликт с Кремлем, поскольку у Нетаньяху хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Киев и Вашингтон готовят визит президента Зеленского в Вашингтон. В рамках визита главы украинского государства запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. 29 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинское посольство помогло «организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента».