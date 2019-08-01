Киев, , 19:02 — REGNUM

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В первую очередь депутаты от фракции «Слуга народа» примут пакет антикоррупционных законов, в частности вернут наказание за незаконное обогащение. Об этом 1 августа в Трускавце заявила эксперт-международник, будущий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Будет законопроект, который касается дисциплины, но дисциплины не только фракции «Слуга народа», но и всего парламента. Также будут законопроекты, которые вернут наказание, когда депутаты через Конституционный суд отменили статью 386 ч.2 Уголовного кодекса относительно ответственности за декларирование, все что касается антикоррупционной политики. Эти законопроекты будут внесены как первоочередные. Мы обязательно за них проголосуем», — пообещала Верещук.

При этом «Слуга народа» проголосует за отмену депутатской неприкосновенности.

«Мы уже насмотрелись на тех статусных людей, которые как памятники или бронзовые структуры, которые далеко оторвались от людей, народа… Мы скоро снимем неприкосновенность. Все будут в одинаковых условиях. Мы уже привыкаем», — сказала Верещук.

Она также сообщила, что депутатам придется «одним махом» внести изменения в ряд законов, в частности в закон о регламенте работы Верховной рады.

«Очень хотела понять, почему регламент расписан на сотнях страниц, забюрократизирован, заполитизирован, процедуры иногда так усложнены. Можно было спокойно выписать на 20−30 страницах нормальные, приемлемые условия, которые бы сделали невозможным «кнопкодавство», прогулы, установили штрафные санкции. Тогда нам не пришлось бы сразу, быстро принимать все законы одним махом. Что делали 28 лет?» — задалась вопросом Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля в г. Трускавец (Львовская область) будущие депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» слушают недельный тренинг подготовки. Народные избранники не только слушают лекции от ведущих украинских преподавателей и специалистов, но также выполняют домашние задания.