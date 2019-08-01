Москва, , 18:55 — REGNUM

Совокупное состояние самых богатых людей России с начала 2019 года увеличилось на $36,3 млрд. Об этом свидетельствуют обновлённые данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

Состояние миллиардеров оценивалось составителями рейтинга на основе стоимости акций компаний, долями в которых они владеют. Также учитывалось соотношение капитализации этих компании к EBITDA и стоимости одной акции к объёму прибыли на акцию.

В список 500 самых богатых людей мира вошли более двадцати граждан России. При этом тройка лидеров среди них осталась неизменной.

Самым богатым российским бизнесменом остаётся совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого составляет $25,1 млрд. Второе место занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $22,9 млрд. На третьем — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,1 млрд.