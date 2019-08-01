Москва, 1 августа 2019, 18:53 — REGNUM
Если на Украине начнётся серьёзное расследование дел, возбуждённых в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, Запад не станет за него заступаться, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко ищет защиты у США от уголовного преследования на Украине