Мапуту, , 18:46 — REGNUM

Посланник генерального секретаря ООН в Мозамбике Мирко Мандзони приветствует долгожданное заключение мира между правительством африканской страны и повстанцами РЕНАМО, 1 августа передает агентство Reuters.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«(Национальный парк) Горонгоса был местом, где началась война, а теперь она здесь закончилась. Это соглашение дает людям надежду на прочный мир» , — заявил Мандзони после подписания мирного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер повстанцев Оссуфо Момаде подписали мирное соглашение. Церемония состоялась в Национальном парке Горонгоса, который вооруженные повстанцы РЕНАМО удерживали более 40 лет.

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