Мапуту, 1 августа 2019, 18:46 — REGNUM
Посланник генерального секретаря ООН в Мозамбике Мирко Мандзони приветствует долгожданное заключение мира между правительством африканской страны и повстанцами РЕНАМО, 1 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер повстанцев Оссуфо Момаде подписали мирное соглашение. Церемония состоялась в Национальном парке Горонгоса, который вооруженные повстанцы РЕНАМО удерживали более 40 лет.
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