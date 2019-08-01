Тегеран, , 18:45 — REGNUM

Санкции, введённые властями США против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, не смогут ему помешать и далее защищать национальные интересы страны, сообщается в заявлении, опубликованном 1 августа на сайте МИД Исламской Республики Иран.

Мохаммад Джавад Зариф U.S. Department of State

МИД Ирана подчёркивает, что этот шаг Вашингтона не сможет воспрепятствовать борьбе Тегерана «с экономическим терроризмом правительства США».

«Введение санкций против министра иностранных дел никак не повлияет на деятельность МИД и его главы, направленную на обоснование прав иранской нации, защиту национальных интересов, а также на борьбу с экономическим терроризмом правительства США», — указано в заявлении иранского дипломатического ведомства.

Напомним, власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, заявив, что Вашингтон более не считает главу МИД Ирана приоритетным контактом и считает его угрозой американской политической повестке.

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