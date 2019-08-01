Красноярск, , 18:38 — REGNUM

Предположения ряда красноярских СМИ о том, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярск повлияет на отмену проведения митинга за отставку губернатора Александра Усса, не сбылись.

Как и планировали организаторы, митинг, согласованный мэрией, состоялся 1 августа, начавшись в 19:00 по местному времени и продлившись примерно час. В резолюции прописано требование отставки губернатора.

Читайте также: Красноярск митингует: все новости

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярский край, объятый природными пожарами, 31 июля приезжал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он провел совещание по ситуации с пожарами. Усс на совещании заявил, что у Красноярского края «есть потребность приблизительно в 350 млн рублей, для того чтобы мы могли увеличить интенсивность использования авиации, в том числе и в зоне контроля».

Читайте также: Лесные пожары: Красноярский край попросил 350 млн рублей на авиацию

Также губернатор предложил создать на севере края специализированный лесопожарный центр и обозначил две «болезненных» для края темы. Во-первых, порядка 1 млн га леса в крае поражено шелкопрядом. Во-вторых, не хватает лесных инспекторов.

Читайте также: В Красноярском крае около 1 млн га лесов поражены шелкопрядом

Как уже сообщало ИА REGNUM, что касается митинга, в нём приняли участие от «нескольких сотен человек» (версия СМИ) до 1,5 тысячи (версия организаторов).

Читайте также: В Красноярске завершился митинг за отставку губернатора