Мапуту, 1 августа 2019, 18:36 — REGNUM
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер повстанцев РЕНАМО Оссуфо Момаде подписали мирное соглашение, 1 августа передает агентство Reuters.
Подписание долгожданного мира состоялось в Национальном парке Горонгоса, где вооруженные повстанцы удерживают территорию около 40 лет, в том числе 27 лет — после окончания гражданской войны в 1992 году.
Согласно мирному соглашению, оружие сложат 5200 боевиков. Около 800 повстанцев продолжат работать в национальном парке Горонгоса.
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