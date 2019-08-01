Великий Новгород, , 18:24 — REGNUM

На довыборах депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 стало на одного кандидата меньше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, от участия в выборах отказалась кандидат от партии «Зелёные», журналист Ульяна Гатина.

О своём решении Гатина сообщила в заявлении, опубликованном сегодня, 1 августа, в интернет-газете «Ваши новости», где она работает.

Одной из причин называется то, что «на избирательную кампанию уходит много сил, из-за чего страдают интересы новгородского штаба ОНФ». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Гатина стала один из сопредседателей регионального штаба Новгородского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Получалось, можно было потерять синицу в руках ради мифического журавля в небе. Все тщательно взвесив, от участия в предвыборной гонке, успех в которой был неочевиден, пришлось отказаться», — говорится в сообщении на сайте издания.

Таким образом, на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ от Новгородской области осталось девять претендентов. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).